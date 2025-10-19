Bullismo e cyberbullismo, formazione per i ragazzi del “Vigo Fuccio”

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Acireale hanno incontrato, nei giorni scorsi, gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Vigo Fuccio – La Spina” per un’attività formativa dedicata alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. All’iniziativa, che ha coinvolto circa 150 alunni tra gli 11 e i 13 anni, sono stati affrontati temi legati al rispetto, alla legalità e all’uso consapevole dei social network.

Durante la prima parte dell’incontro, i poliziotti hanno illustrato le caratteristiche dei comportamenti di bullismo, soffermandosi sui rischi connessi all’utilizzo improprio di internet e delle piattaforme digitali. Attraverso video e testimonianze, è stato spiegato come anche azioni ritenute “banali” possano avere effetti psicologici rilevanti sulle vittime. È stata inoltre sottolineata l’importanza della segnalazione tempestiva di episodi di esclusione o violenza da parte di compagni, familiari o docenti.

La referente per la legalità dell’Istituto ha ricordato l’esistenza della “bullibox”, una cassetta dedicata alle segnalazioni anonime, pensata per favorire ascolto e intervento immediato. Un momento significativo è stato dedicato al racconto della vicenda di Carolina Picchio, la prima vittima di cyberbullismo riconosciuta in Italia, la cui storia ha portato all’approvazione della Legge 71/2017.

La seconda parte dell’incontro ha riguardato l’app “YouPol”, strumento per segnalazioni anonime di episodi di bullismo. Gli studenti hanno interagito attivamente ponendo domande e condividendo esperienze personali. È stato inoltre affrontato il tema della “sextortion”, con raccomandazioni pratiche sulla tutela della privacy. La giornata si è conclusa con una dimostrazione della Polizia Scientifica sulle tecniche di rilevamento delle impronte digitali.

