Firmato gemellaggio tra ITS Albatros ed Elaia Calabria

Nella Sala della Borsa della Camera di Commercio di Messina è stato formalizzato il gemellaggio tra gli Istituti Tecnici Superiori ITS Academy Albatros ed Elaia Calabria. L’accordo, sottoscritto ufficialmente al termine della cerimonia, intende promuovere la collaborazione tra le due fondazioni nei settori del turismo e dell’agroalimentare, con particolare riferimento alla valorizzazione del turismo rurale ed enogastronomico nelle regioni di Sicilia e Calabria.

Durante l’incontro, Paola Sabella, Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina, ha proposto l’avvio di un progetto di cooperazione con le Camere di Commercio delle due regioni coinvolte. Alla cerimonia sono intervenuti Antonina Sidoti, Presidente della Fondazione ITS Academy Albatros, e Angelo Napolitano, Vicepresidente della Fondazione ITS Academy Elaia Calabria, in rappresentanza del Presidente Cataldo Lopardo. Presenti anche il direttore della fondazione calabrese Michele Capalbo, la professoressa Bonura (ITS Albatros) e il professore Pagliarulo (ITS Elaia Calabria), oltre ad alcuni corsisti delle due realtà formative, che hanno condiviso le proprie esperienze educative.

“La firma di questo documento sancisce formalmente il vincolo di collaborazione tra le due Fondazioni ITS Academy”, ha dichiarato Antonina Sidoti, sottolineando l’intento comune di avviare percorsi condivisi di crescita e innovazione per favorire lo sviluppo territoriale.

Angelo Napolitano ha affermato: “L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e conoscenza reciproca tra gli studenti delle due regioni”.

Michele Capalbo ha infine definito la firma del protocollo “un momento rilevante nella storia delle due fondazioni”, evidenziando le opportunità che potranno nascere anche grazie alla proposta di collaborazione interistituzionale lanciata da Paola Sabella.

