Formazione Digitale, l’ITIS Torricelli di Sant’Agata partecipa al WMF Bologna

L’Istituto Tecnico Industriale “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello ha preso parte al We Make Future Festival (WMF) di Bologna, evento internazionale focalizzato sull’intelligenza artificiale, la tecnologia e l’innovazione digitale, per un percorso formativo dedicato al personale scolastico. L’iniziativa rientra nel progetto ministeriale “Torricelli@digitale – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali” (D.M. 66/2023) e si è svolta dal 4 al 6 giugno 2025 presso BolognaFiere.

La dirigente scolastica Tamara Micale ha guidato la delegazione, che ha incluso anche la DSGA Francesca Calanni Rindina, offrendo al corpo docente e al personale amministrativo un’opportunità di formazione immersiva e altamente specialistica. Il WMF ha fornito l’occasione di interagire con professionisti del settore, rappresentanti di aziende tecnologiche, startup e istituzioni accademiche di rilievo.

Durante le tre giornate, i partecipanti hanno approfondito le più recenti applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito educativo e hanno esplorato strumenti digitali innovativi per la didattica. Inoltre, hanno potuto confrontarsi su esperienze e metodologie già implementate in altri istituti e contesti formativi.

Questa attività formativa si inserisce nella strategia complessiva dell’Istituto “Torricelli” di sostenere il processo di digitalizzazione della scuola, valorizzando la formazione continua come strumento per innovare sia sotto il profilo didattico sia organizzativo. L’obiettivo del progetto è potenziare le competenze digitali del personale e promuovere una cultura della cittadinanza digitale, per realizzare un ambiente scolastico inclusivo e tecnologicamente all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide future.

