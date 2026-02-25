Educazione alimentare, al via il progetto FED a Gliaca di Piraino

Ha preso avvio presso il plesso di Gliaca dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” il progetto “FED / Sani stili di vita nei bambini”, iniziativa promossa dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani corretti modelli alimentari attraverso attività di prevenzione e informazione.

Il programma si inserisce nell’attività avviata dal 2018 dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASP di Messina, impegnato nella promozione della prevenzione nutrizionale in ambito scolastico. Il progetto, seguito dalle dietiste Maria Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca, prevede un percorso di “formazione a cascata” che coinvolge inizialmente i docenti per estendere poi l’azione educativa alle famiglie, con l’intento di costruire una rete territoriale orientata alla diffusione di stili alimentari corretti e alla promozione della salute nel tempo.

L’incontro inaugurale si è svolto sotto la guida della dirigente scolastica Maria La Rosa, con il coordinamento della referente del progetto, Marzia Mancuso, e la partecipazione degli insegnanti dei plessi di Gliaca, Piraino e Zappardino. Protagonisti dell’iniziativa sono stati 85 alunni della scuola primaria, che hanno preso parte alla lezione condotta da Maria Lidia Lo Prinzi. Attraverso un linguaggio accessibile, gli studenti hanno approfondito il valore di una dieta equilibrata e l’importanza di adottare comportamenti salutari nella quotidianità.

Al termine dell’incontro, agli alunni sono state consegnate sacche alimentari, pensate come incentivo all’adozione di abitudini sane. Il progetto proseguirà con ulteriori appuntamenti negli altri plessi dell’istituto, coinvolgendo anche le classi della scuola primaria di Gioiosa Marea e San Giorgio, con l’obiettivo di estendere il percorso educativo a tutti gli studenti del territorio.

