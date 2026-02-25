A19 Palermo-Catania, vertice sui lavori a Palazzo d’Orléans

Lo stato di avanzamento del piano di manutenzione dell’autostrada A19 Palermo-Catania, aggiornato al 31 dicembre scorso, è stato esaminato nel corso di una riunione svoltasi a Palazzo d’Orléans. Al vertice, convocato a due anni dalla nomina del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani quale commissario straordinario per il coordinamento degli interventi, hanno preso parte i sub commissari Nicola Montesano, responsabile di Anas Sicilia, e Duilio Alongi, dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico.

Il piano complessivo prevede 63 interventi per un investimento totale di 921,9 milioni di euro. Secondo quanto emerso, l’avanzamento delle opere ha prodotto effetti concreti sulla circolazione. I 23 cantieri già ultimati hanno consentito di eliminare 26 chilometri di restringimenti di carreggiata e 6,5 chilometri di doppi sensi di marcia, riducendo disagi che per anni hanno interessato automobilisti e autotrasportatori.

Il confronto con la situazione del 2024 evidenzia una riduzione significativa delle limitazioni alla viabilità: al momento dell’insediamento del commissario straordinario i restringimenti su tratti privi di cantieri attivi ammontavano a 14,4 chilometri, mentre attualmente risultano pari a 6,8 chilometri. Una diminuzione che riflette sia l’avanzamento delle opere sia la rimozione di criticità pregresse.

«In questi due anni abbiamo dato un impulso decisivo ai lavori, avviando interventi di manutenzione mai realizzati nella storia dell’autostrada», ha dichiarato Schifani, aggiungendo che «i disagi per gli automobilisti restano, ma saranno progressivamente più contenuti e necessari per superare condizioni che avevano reso la tratta pericolosa».

Gli interventi conclusi hanno comportato una spesa di 95 milioni di euro. Attualmente sono in corso 24 cantieri per un valore di 551 milioni, mentre 16 opere, per complessivi 276 milioni, devono ancora essere avviate. L’incremento della spesa certificata evidenzia l’accelerazione delle attività: dai 43,4 milioni liquidati alle imprese a fine 2023 si è passati a 118 milioni nel 2024 e a 232 milioni a dicembre scorso.

Tra gli interventi principali, il cronoprogramma prevede il completamento entro la primavera dei lavori nella Galleria Tremonzelli, entro l’estate quelli sul Viadotto Alfio e nella Galleria Favilla, mentre entro dicembre è prevista la conclusione delle opere sul Viadotto Imera e nella Galleria Fortolese.

