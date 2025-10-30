Decennale di Lorefice, Schifani: «Pastore illuminato per la città»

Nel corso del “Dies academicus” dedicato ai temi del Concilio Vaticano II, tenutosi allo Steri di Palermo, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso il proprio apprezzamento per l’opera pastorale di monsignor Corrado Lorefice, in occasione del decennale della sua elezione ad arcivescovo metropolita di Palermo. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione per le scienze religiose, in collaborazione con l’Università di Palermo, la Libera Università “Maria Ss. Assunta” e la Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”.

«In questi anni – ha dichiarato Schifani – l’insegnamento di attenzione agli ultimi, ai più bisognosi e a chi resta indietro ha permeato la comunità ecclesiale della diocesi, senza risparmiare richiami alle istituzioni politiche ed economiche e denunciando la violenza che attraversa le nostre strade». Il presidente ha inoltre ricordato come l’arcivescovo abbia più volte condannato «le prevaricazioni mafiose che hanno umiliato Palermo e i suoi cittadini», richiamando l’attenzione sul recente discorso tenuto da Lorefice lo scorso 15 luglio.

Nel suo intervento, Schifani ha sottolineato il ruolo del Concilio Vaticano II «nel promuovere la pace e il dialogo, trasformando la vita della Chiesa mondiale» e ha definito Lorefice «un fedele interprete e autore di una rilettura vivificante per l’intera comunità diocesana». Ha infine ringraziato l’arcivescovo «per l’impegno personale nel contrasto alla criminalità e per l’azione pastorale che ha coinvolto istituzioni, cittadini e fedeli, come avvenuto recentemente allo Zen».

👁 Articolo letto 103 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.