Enna, indagine della Guardia di Finanza su una truffa bancaria online

Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Enna ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per oltre 17 mila euro nei confronti di due persone, indagate per il reato di truffa aggravata commessa mediante strumenti informatici, attraverso la tecnica del cosiddetto “vishing”. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna su richiesta della Procura della Repubblica.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia presentata da un cittadino di Nicosia, che si era rivolto ai militari della locale Tenenza della Guardia di Finanza dopo aver scoperto di essere stato vittima di una frode informatica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era qualificato come operatore dell’istituto bancario presso cui deteneva un conto corrente. Facendo leva su una presunta situazione di rischio, il falso funzionario aveva convinto il correntista a effettuare una serie di bonifici definiti “di sicurezza”, per un valore complessivo di circa 17 mila euro.

Le somme trasferite sono invece confluite su due carte prepagate nella disponibilità degli autori della truffa, che avrebbero inoltre acquisito le credenziali di accesso all’applicazione bancaria della vittima.

Su delega dell’Autorità giudiziaria, le Fiamme Gialle hanno svolto approfondimenti telematici e accertamenti di natura finanziaria che hanno consentito di individuare i presunti responsabili, due cittadini residenti in Campania, denunciati alla Procura della Repubblica di Enna per l’ipotesi di truffa aggravata prevista dall’articolo 640, comma 2, n. 2-ter del Codice penale.

L’esecuzione del sequestro, affidata ai militari della Tenenza di Nicosia, ha consentito di recuperare circa 4 mila euro, quale parte del profitto derivante dalla presunta attività illecita.

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