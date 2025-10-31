Truffa nel fotovoltaico, 6.000 persone coinvolte in tutta Italia

La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito, nelle prime ore del 28 ottobre 2025, una vasta operazione a livello nazionale che ha portato al sequestro del portale www.voltaiko.com, di criptovalute e di 95 conti correnti collegati a un gruppo societario attivo nel settore del fotovoltaico.

L’indagine, coordinata dal Pubblico Ministero Marco Imperato della Procura di Bologna, è stata condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Emilia-Romagna, con il supporto dei reparti territoriali nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara e Ragusa.

Le attività investigative hanno permesso di ricostruire la rete di un’organizzazione criminale transnazionale strutturata secondo un sistema piramidale di tipo multi level marketing, dedita a una serie di truffe riconducibili al cosiddetto schema Ponzi. Il meccanismo, secondo gli inquirenti, prevedeva l’illusione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili attraverso il noleggio di pannelli fotovoltaici collocati in Paesi ad alta resa energetica, che tuttavia non esistevano. Gli investitori, attratti da presunti rendimenti mensili o trimestrali in “energy point”, erano vincolati per tre anni.

Secondo le stime, le persone coinvolte sarebbero circa 6.000 e il volume complessivo degli investimenti ammonterebbe a 80 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d’oro, criptovalute e documentazione ritenuta utile alle indagini. Gli indagati, come precisato dalla Procura, sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

👁 Articolo letto 488 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.