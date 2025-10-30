Sette stranieri denunciati per occupazione di immobile comunale

La Polizia di Stato ha denunciato sette cittadini stranieri, cinque uomini e due donne, per occupazione abusiva di un immobile comunale in via Rocchetti, nel quartiere San Berillo a Catania. L’intervento è stato eseguito dagli agenti delle motovolanti della Questura, in collaborazione con il personale del Comune e la Polizia Locale, nell’ambito di un’operazione di sgombero volta al ripristino della sicurezza e della legalità.

Durante il controllo, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno accertato che l’edificio, di proprietà comunale, versava in condizioni strutturali precarie, con accumuli di rifiuti e parti del solaio crollate, tali da rappresentare un rischio per l’incolumità degli occupanti.

In una prima fase dell’intervento, gli occupanti avevano mostrato resistenza all’ordine di lasciare l’immobile, ma la situazione è stata rapidamente normalizzata dagli agenti, che hanno garantito la sicurezza durante l’intera operazione. Gli stranieri, privi di documenti di riconoscimento, sono stati condotti presso gli uffici della Polizia Scientifica per l’identificazione e i successivi controlli sull’effettiva regolarità della loro presenza in Italia.

Le verifiche dell’Ufficio Immigrazione hanno accertato che uno degli uomini, un cittadino nigeriano di 30 anni, risultava irregolare sul territorio nazionale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, in attesa dell’espulsione. Tutti e sette gli stranieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per occupazione arbitraria di immobile, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

