Danni alle auto al Papardo, Uil-Fpl chiede interventi urgenti

Nuovi episodi di danneggiamento si sono verificati nel pomeriggio di ieri all’interno del parcheggio dell’ospedale Papardo di Messina. Almeno tre autovetture, tutte appartenenti a personale in servizio nella struttura sanitaria, hanno riportato il taglio degli pneumatici. Si tratta di fatti che hanno riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza all’interno dell’area ospedaliera, già oggetto di segnalazioni nei giorni scorsi.

Sulla vicenda è intervenuta la Uil-Fpl Messina, che la settimana precedente aveva sollecitato un rafforzamento dei controlli e l’adozione di misure idonee a contrastare il ripetersi di simili episodi. Il sindacato sottolinea come gli eventi non possano essere considerati isolati e richiama l’urgenza di un intervento istituzionale.

“Non si tratta di episodi isolati – dichiara Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl Messina – ieri si sono registrati ulteriori danneggiamenti che hanno colpito le automobili di proprietà del personale dell’ospedale Papardo”. Andronico evidenzia come tali fatti vadano oltre il semplice danneggiamento materiale, manifestando il timore che possano essere rivolti direttamente a chi opera all’interno dell’azienda ospedaliera.

“Riteniamo necessario chiedere a Sua Eccellenza il prefetto di attenzionare la situazione – prosegue – perché al Papardo si respira un clima di forte preoccupazione. Oltre ai danni subiti, i lavoratori temono per la propria sicurezza personale”. Da qui la richiesta di valutare la convocazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, qualora la prefetta di Messina lo ritenesse opportuno, al fine di affrontare la problematica in modo strutturato e coordinato.

