Cooperazione industriale al centro del Forum Italia–Germania

Il 23 gennaio 2026 si è svolto a Roma, presso il Grand Hotel Parco dei Principi, il “Forum Imprenditoriale Italia–Germania”, appuntamento dedicato al confronto tra istituzioni, grandi gruppi industriali e imprese italiane interessate al rafforzamento della presenza nei mercati europei. L’iniziativa è stata promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme ad Agenzia ICE, all’Ambasciata d’Italia a Berlino, all’Ambasciata di Germania a Roma e alle principali controparti tedesche, in concomitanza con il Vertice intergovernativo tra i due Paesi.

Tra i partecipanti Massimo Romagnoli, presente in una duplice veste: Presidente della V Commissione del CGIE – Sistema Italia e Made in Italy e imprenditore industriale attivo in Germania, proprietario della società DKS Fuels, operante nel settore della raffinazione e distribuzione di carburanti. La sua partecipazione ha consentito di collegare il profilo istituzionale con l’esperienza imprenditoriale maturata nel contesto industriale tedesco.

I lavori sono iniziati alle 9.30 con gli interventi del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e della Ministra federale tedesca per gli Affari Economici e l’Energia Katherina Reiche. La sessione conclusiva, prevista alle 16.00, ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Cancelliere federale Friedrich Merz.

Il Forum ha affrontato i principali ambiti di cooperazione industriale, con particolare attenzione a industria avanzata, infrastrutture, energia, connettività, difesa, sicurezza e aerospazio. Attraverso sessioni plenarie, panel tematici e incontri B2B, l’iniziativa è stata orientata alla promozione di relazioni operative tra imprese e decisori pubblici. Ampio spazio è stato riservato al tema energetico e alla transizione, con riferimento al ruolo delle imprese attive nel mercato tedesco, tra cui DKS Fuels, nel contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo di filiere integrate.

