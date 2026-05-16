Patteggiamento per Cuffaro, 31 mesi ai servizi sociali

Si chiude con un patteggiamento la posizione giudiziaria di Totò Cuffaro nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità siciliana e sugli appalti pubblici. L’ex presidente della Regione, accusato di corruzione e traffico di influenze illecite, ha concordato una pena di tre anni con la Procura di Palermo. La decisione è stata ratificata dal gip Ermelinda Marfia. A Cuffaro restano da scontare 31 mesi attraverso lavori di pubblica utilità nella struttura di accoglienza “Casa del sorriso”. Contestualmente è stata revocata la misura degli arresti domiciliari, in vigore dallo scorso dicembre.

Secondo quanto emerso, il giudice avrebbe inoltre disposto il divieto per l’ex governatore di frequentare persone titolari di incarichi politici o legislativi. L’accordo è stato definito dai legali Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano con i pm Claudio Camilleri e Maurizio Zoppi.

Parallelamente prosegue il procedimento nei confronti di altri sei indagati tra dirigenti sanitari, professionisti e imprenditori. Il processo inizierà il 7 settembre davanti alla terza sezione del tribunale di Palermo e coinvolgerà Roberto Colletti, Antonio Iacono, Vito Raso, Mauro Marchese, Marco Dammone e Sergio Mazzola. Per Ferdinando Aiello, invece, è stato disposto il rito abbreviato con udienza fissata al 7 luglio.

L’indagine si concentra su due distinti filoni. Il primo riguarda un presunto concorso pilotato per la stabilizzazione di quindici operatori socio-sanitari all’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo. Il secondo interessa un appalto bandito dall’Asp di Siracusa. È stata invece prosciolta con formula piena la Dussmann Service srl, rappresentata da Renato Spotti, “perché il fatto non sussiste”.

Restano ancora sotto esame della Procura le posizioni del deputato Saverio Romano e del manager Alessandro Caltagirone. Potrebbe infine essere archiviato il capitolo relativo alla presunta tangente collegata al Consorzio di bonifica occidentale della Regione siciliana.

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