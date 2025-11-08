Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 10 al 16 novembre

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso l’elenco delle tratte in cui, giorno per giorno, saranno attivi i dispositivi per il controllo della velocità, con l’obiettivo di promuovere il rispetto dei limiti e ridurre l’incidentalità. L’attività è programmata da lunedì 10 a domenica 16 novembre 2025 lungo le autostrade A18 Messina–Catania e A20 Messina–Palermo, nei segmenti considerati a più alto rischio. In particolare, i controlli con strumentazione dedicata sono previsti nei giorni 10, 11 e 15 novembre sulle due arterie, alternativamente e in entrambi i sensi di marcia.

La Stradale richiama l’attenzione degli automobilisti sulle soglie vigenti: sulle autostrade il limite ordinario è di 130 km/h, che scende a 110 km/h in caso di precipitazioni o condizioni meteo avverse; sulle strade extraurbane principali il limite è di 110 km/h, ridotto a 90 km/h in presenza di maltempo. L’invito è a mantenere un’andatura adeguata al traffico e alle condizioni della carreggiata, con particolare prudenza nei tratti interessati dai servizi.

La pubblicazione preventiva delle tratte monitorate, spiegano dagli uffici, mira a favorire condotte di guida più responsabili. Nella nota diffusa si sottolinea: “È importante tenere la velocità sotto controllo”. L’informazione sul calendario e sulle localizzazioni dei dispositivi, aggiornata nell’arco della settimana, riguarda i punti in cui si registra storicamente un tasso di sinistrosità più elevato. Gli automobilisti sono invitati a consultare gli avvisi e ad attenersi scrupolosamente ai limiti, soprattutto in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

