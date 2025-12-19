Medico sindacalista trasferito, è scontro tra La Vardera e Asp Messina

Un presunto caso di ritorsione politica nella sanità sanità siciliana 📽 IL VIDEO 📽 è stato denunciato dall’onorevole Ismaele La Vardera, che ha reso nota una vicenda riguardante il trasferimento di un dirigente medico dell’Asp di Messina, sindacalista, citato in precedenza dallo stesso deputato durante un intervento all’Assemblea regionale siciliana. Secondo quanto riferito da La Vardera, il medico sarebbe stato trasferito da Messina a Milazzo, a circa 50 chilometri dalla propria residenza, il giorno successivo alla denuncia politica presentata in Aula.

Il parlamentare regionale ha collegato il provvedimento a una presunta punizione nei confronti del professionista sanitario, già menzionato per aver segnalato presunte irregolarità legate a rapporti di parentela tra politici e personale impiegato presso l’assessorato regionale alla Salute. La Vardera ha dichiarato che “chi parla viene punito, allontanato e isolato”, sostenendo inoltre che il trasferimento non sarebbe legittimo in quanto il medico ricoprirebbe un incarico sindacale.

In segno di protesta, l’esponente politico ha annunciato la sospensione della propria partecipazione ai lavori sulla manovra finanziaria regionale, definita “farlocca”, e ha comunicato l’intenzione di recarsi a Messina per manifestare solidarietà al dirigente sanitario coinvolto.

Alla presa di posizione del parlamentare ha fatto seguito la replica ufficiale dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina. La Direzione strategica ha respinto qualsiasi collegamento tra il trasferimento e le dichiarazioni del deputato regionale, affermando che la decisione “è assolutamente indipendente e per nulla riconducibile alle affermazioni rese via stampa e via social”.

Nella stessa nota, l’Asp ha precisato che i fatti richiamati “sono sconosciuti alla direzione strategica” e ha dichiarato di aver già trasmesso la documentazione all’assessorato regionale competente, riservandosi la tutela della propria onorabilità in sede legale.

