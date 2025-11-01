Potenziati i treni Palermo-Termini Imerese per i lavori sulla A19

La Regione Siciliana, in collaborazione con Trenitalia, ha predisposto un piano straordinario per incrementare i collegamenti ferroviari tra Palermo e Termini Imerese, con l’obiettivo di mitigare i disagi causati dai lavori lungo l’autostrada A19, nei pressi dello svincolo di Bagheria. L’iniziativa, voluta dal presidente della Regione Renato Schifani in qualità di commissario straordinario per la manutenzione dell’infrastruttura autostradale, mira a garantire la continuità della mobilità per i cittadini.

«La Regione Siciliana è in prima linea per garantire la mobilità dei cittadini, soprattutto nei momenti di emergenza – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò –. Il piano straordinario dei collegamenti ferroviari è il risultato di una collaborazione costante con Trenitalia e il Gruppo FS, con l’obiettivo di rendere la Sicilia più connessa, efficiente e sostenibile. La priorità è offrire servizi affidabili e moderni, promuovendo il trasporto pubblico e la tutela ambientale».

A partire da sabato 1 novembre, entrerà in vigore il potenziamento del servizio ferroviario con l’introduzione di nuovi treni e una maggiore capacità di trasporto. Dal 22 ottobre sono già operative cinque coppie di treni regionali con convogli a doppia composizione, che garantiscono 5.000 posti aggiuntivi al giorno. Il nuovo piano prevede, nei giorni feriali, sei treni straordinari da Palermo Centrale a Termini Imerese, altrettanti nella direzione inversa e uno da Cefalù verso Palermo Centrale. Nei festivi saranno in servizio quattro treni aggiuntivi tra Palermo e Cefalù, portando a 129 i convogli complessivi nei feriali sulla tratta Palermo–Termini Imerese.

Parallelamente, la Regione sostiene gli interventi del Gruppo FS per migliorare l’accessibilità alle stazioni. È stato inaugurato il nuovo parcheggio FS Park presso la stazione di Palermo S. Lorenzo Colli, gestito da FS Sistemi Urbani e finanziato dalla Regione. La struttura, aperta 24 ore su 24, dispone di 136 posti auto, inclusi spazi riservati a persone con mobilità ridotta e aree verdi riqualificate.

