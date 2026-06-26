Ciclone Harry e frana di Niscemi, altri 8,7 milioni alle imprese

Prosegue l’iter della misura predisposta dalla Regione Siciliana per sostenere le imprese che hanno subito danni in seguito al ciclone Harry e alla frana di Niscemi. Nel corso dell’ultima riunione del comitato del Fondo Sicilia, amministrato da Irfis, sono state valutate 43 nuove richieste di accesso alle agevolazioni economiche, con l’approvazione di 40 domande per un valore complessivo di 8.719.378 euro.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione regionale nel garantire tempi rapidi nell’esame delle pratiche. «Il mio governo non si è mai fermato su questo fronte e l’avanzamento dell’istruttoria, con l’approvazione di queste nuove istanze, conferma l’impegno nel garantire risposte concrete al tessuto produttivo dei territori interessati, con particolare attenzione alle attività che hanno subito danni diretti e necessitano di interventi per la ripartenza. Un obiettivo raggiunto anche lavorando in maniera spedita, completando l’esame delle domande in circa un mese e mezzo».

Con l’approvazione delle ultime pratiche, Irfis ha concluso la valutazione di tutte le domande presentate dall’avvio della piattaforma telematica, aperta il 12 maggio. Nelle settimane precedenti erano già state autorizzate altre 38 richieste, per un ammontare di circa sette milioni di euro.

Le risorse deliberate nell’ultima seduta sono ripartite tra 5.231.629 euro destinati a finanziamenti agevolati e 3.487.749 euro erogati come contributi a fondo perduto.

L’iniziativa regionale resta aperta ed è rivolta alle imprese colpite dagli eventi calamitosi verificatisi alla fine di gennaio, con l’obiettivo di favorire il ripristino delle attività produttive attraverso investimenti sostenuti da strumenti di credito agevolato e contributi pubblici.

👁 Articolo letto 104 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.