Gioiosa Marea, all’Anna Rita Sidoti corsi sull’Intelligenza Artificiale

L’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea ha avviato un percorso formativo dedicato all’Intelligenza Artificiale, coinvolgendo l’intera comunità scolastica. L’iniziativa rientra nelle azioni previste dal Decreto Ministeriale n. 219/2025, finanziato attraverso il PNRR, finalizzate allo sviluppo di competenze avanzate sull’impiego dell’IA nelle scuole italiane.

Il progetto era stato impostato già nell’anno scolastico 2025/2026 su impulso della dirigente scolastica Maria La Rosa. L’Istituto ha costituito un gruppo di lavoro specifico sull’Intelligenza Artificiale, adottato direttive interne per un utilizzo etico e responsabile degli strumenti digitali e inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) le attività connesse al processo di innovazione.

Nel luglio scorso il corpo docente ha partecipato a un programma di formazione curato dalla professoressa Anna Marconetti, esperta di Intelligenza Artificiale e transizione digitale e tra i cento esperti nazionali del Ministero dell’Istruzione sulla valutazione delle competenze, e dal professor Ivan Bertotto, docente di informatica, sistemista e tecnico impegnato nell’innovazione tecnologica e nella formazione presso l’USR Piemonte.

Le attività laboratoriali hanno riguardato i fondamenti dell’IA e le modalità per integrarla nella didattica in maniera consapevole e conforme ai principi etici.

Sulla base dell’esperienza maturata durante la formazione estiva, i docenti dell’Istituto Sergio Casella, Marzia Rita Mancuso, Ilenia Lionello e Maria Giuffrè hanno quindi avviato i corsi rivolti alla popolazione scolastica. Il programma punta a fornire a studenti e personale strumenti per utilizzare criticamente l’Intelligenza Artificiale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di responsabilità digitale.

👁 Articolo letto 539 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.