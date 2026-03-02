Incidente stradale a Salemi, perde la vita motociclista di 35 anni

Un incidente stradale mortale si è verificato nella serata di ieri a Salemi, nel Trapanese, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria motocicletta. La vittima è Alessio Minore, residente nel comune belicino.

Il sinistro è avvenuto in contrada Gorgazzo, in una zona periferica del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’urto si è rivelato particolarmente violento e non ha lasciato scampo all’uomo.

Nonostante indossasse regolarmente il casco protettivo, per il trentacinquenne non c’è stato nulla da fare. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia municipale di Salemi, che ha effettuato i rilievi per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del motociclo e verificare eventuali responsabilità.

