Record di iscritti per il torneo Rotary Open 2025 a Palermo

Il Rotary Club Palermo, nel centenario della sua fondazione, continua la sua attività sportiva con la 22ª edizione del torneo “Rotary Open” in corso presso il Circolo del Tennis Palermo di Viale del Fante. Dopo il progetto “Educare alla legalità attraverso lo sport”, che ha coinvolto giovani minibasket e la Nazionale femminile over 55 della FIMBA, l’attenzione si è ora concentrata sul torneo di tennis a squadre organizzato dal socio Alfredo Gulì. L’intero ricavato sarà devoluto alla Rotary Foundation, ente no profit impegnato nel promuovere la pace, migliorare la salute, alleviare la povertà e favorire un’istruzione di qualità.

La manifestazione ha raggiunto un nuovo record di iscrizioni, con 100 partecipanti (70 uomini e 30 donne), tra rotariani, familiari e ospiti, che hanno iniziato le gare lo scorso 10 maggio. Le finali sono previste per sabato 24 maggio, seguite dalla cerimonia di premiazione alla presenza di rappresentanti rotariani e del Circolo ospitante.

Il torneo è sostenuto da sponsor di rilievo, tra cui Porsche, RioCasamia, Sicurtransport, Tasca, Oscar, Treska, Tumminello, Falcone&Pinelli, Cammarata Sport, Mangiatorella e Patrizia Italiano, che coprono integralmente le spese organizzative.

