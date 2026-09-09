Cammino di San Giacomo, progetto pilota per dieci Comuni siciliani

Il Cammino di San Giacomo in Sicilia punta a diventare un itinerario strutturato di turismo lento e uno strumento di valorizzazione delle aree interne. Il progetto pilota della Regione Siciliana è stato presentato nel Municipio di Caltagirone e interessa un percorso di 130 chilometri attraverso dieci Comuni.

L’itinerario parte dalla Basilica di San Giacomo di Caltagirone e attraversa San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera Caropepe, Assoro, Nissoria e Nicosia, per concludersi al Santuario di San Giacomo a Capizzi.

«Il Cammino di San Giacomo può diventare un modello di sviluppo per la Sicilia interna, capace di unire fede, agricoltura, cultura e turismo lento», ha dichiarato il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino. I primi “Custodi del Cammino” saranno i sindaci dei Comuni interessati e gli operai della Forestale, impegnati nella cura del verde, nel decoro e nell’installazione della segnaletica, con interventi previsti entro la fine di ottobre. La rete dovrebbe successivamente coinvolgere agricoltori, allevatori, artigiani e produttori locali. Tra le iniziative figura anche il “Pane del Pellegrino”.

Il percorso sarà identificato dai colori giallo e blu e dotato di 317 “frecce di conforto”, 403 frecce di tappa, 115 cartelli stradali e 26 pietre miliari. I pannelli informativi avranno QR Code per accedere a servizi, ospitalità e informazioni sui territori.

«Il pellegrinaggio cristiano è anzitutto un cammino interiore capace di aprire all’incontro con le persone, i luoghi e le radici della nostra terra», ha affermato mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana.

È prevista inoltre una piattaforma web dedicata ai soggetti della rete e una campagna promozionale nazionale e internazionale. A novembre il Cammino sarà presentato a Fieracavalli di Verona, accompagnato da un video multilingue.

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