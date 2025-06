Autovelox e Scout attivi a Messina dal 23 al 29 giugno

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Messina ha confermato la prosecuzione dei controlli della velocità e delle soste irregolari, in programma da lunedì 23 giugno a domenica 29 giugno 2025. Le operazioni impiegheranno il sistema Autovelox lungo le principali arterie cittadine, tra cui la S.S. 114 nei tratti di Giampilieri (km 15,000–15,700), Galati (km 9,100–10,000), Briga Marina (km 13,100–13,700) e Pistunina (km 5,200–5,800), nonché lungo la S.S. 113 a San Saba (km 26,000–26,600), Spartà (km 21,400–22,400) e Mortelle (km 11,700–12,200), oltre a Via Circuito Torre Faro, Via Consolare Pompea (km 7,500–8,000) e Viale Giostra tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Contestualmente, il dispositivo Scout effettuerà il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di divieto di sosta in numerose aree urbane, includendo Via Marco Polo, Viale S. Martino (da Via Vittorio Emanuele a via T. Cannizzaro), Via S. Cecilia (da Via C. Battisti a Via La Farina), Via La Farina, Via T. Cannizzaro (da Corso Cavour a Viale Italia), Via Malpighi, Piazza della Repubblica, Piazza Duomo (isola pedonale), Corso Garibaldi (da Via T. Cannizzaro a Viale Giostra), Via C. Battisti (da Piazza Zaera a Largo S. Giacomo), Viale Boccetta (da Corso Garibaldi a Viale P. Umberto) e Viale della Libertà (tratto Rotatoria Annunziata–Viale Giostra).

Il Comando ha precisato: “Il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade è fondamentale”, sottolineando che “l’eccesso di velocità incide sulla gravità dei sinistri stradali”. “Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione alla sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le piste ciclabili e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali”, si legge in una nota ufficiale.

