Avvio interventi di manutenzione sulla A18 Messina-Catania

Interventi programmati sull’autostrada A18 Messina-Catania interesseranno il tratto compreso tra la barriera di San Gregorio e la barriera di Messina Sud a partire da martedì 11 novembre. Le attività riguardano la manutenzione e il ripristino delle strutture destinate alla raccolta e al deflusso delle acque meteoriche, con operazioni di pulizia, riparazione e rifacimento delle opere esistenti.

La società Autostrade Siciliane ha reso noto che, dalle ore 7 dello stesso giorno, sarà attuata una riduzione della carreggiata tramite la chiusura alternata delle corsie, incluse emergenza, marcia e sorpasso, secondo le esigenze operative dei cantieri. Le limitazioni coinvolgeranno entrambe le direzioni di marcia, interessando anche svincoli e relative rampe.

Le misure saranno applicate sia nelle ore diurne che in quelle notturne, con la finalità di consentire lo svolgimento delle opere senza interruzioni. Durante il periodo di intervento, sarà inoltre in vigore un limite massimo di velocità di 60 km/h lungo i tratti autostradali soggetti a modifiche della viabilità e di 40 km/h nelle rampe di svincolo. È previsto anche il divieto di sorpasso nelle aree in cui sono attivi i cantieri.

Autostrade Siciliane invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle possibili rallentamenti.

👁 Articolo letto 360 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.