Pirateria audiovisiva in calo, ma il danno supera i 2,3 miliardi

La diffusione della pirateria audiovisiva in Italia registra una nuova flessione, ma l’impatto economico continua a incidere in maniera significativa sul sistema produttivo nazionale. È quanto emerge dallo studio realizzato dalla Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (Fapav) insieme a Ipsos Doxa, presentato a Roma in occasione degli Stati generali dedicati al contrasto del fenomeno.

Secondo i dati raccolti, nel 2025 il 37% degli italiani ha effettuato almeno una forma di fruizione illegale di contenuti audiovisivi. La percentuale corrisponde a circa 20 milioni di persone e mostra una diminuzione del 4% rispetto all’anno precedente e del 7% rispetto al 2023. Il confronto con i dati degli ultimi due anni evidenzia che oltre un milione di cittadini ha interrotto pratiche riconducibili alla pirateria.

Nonostante il calo, le conseguenze economiche restano rilevanti. L’indagine stima una perdita complessiva di fatturato pari a 2,3 miliardi di euro. A questa si aggiungono circa 902 milioni di euro di prodotto interno lordo non generato e un mancato gettito fiscale quantificato in 408 milioni di euro. Sul piano occupazionale, il fenomeno avrebbe inoltre contribuito alla perdita o alla mancata creazione di circa 11.100 posti di lavoro.

Tra gli elementi evidenziati dalla ricerca emerge un miglioramento nei comportamenti delle fasce più giovani della popolazione. Nella categoria compresa tra i 10 e i 14 anni, infatti, l’incidenza della pirateria si attesta al 37%, il valore più basso registrato finora. Nello stesso segmento la quota era pari al 40% nel 2024 e al 45% nel 2023.

Nel corso della presentazione dei risultati, il presidente di Fapav, Federico Bagnoli Rossi, ha dichiarato: «Per il futuro le parole chiave a cui ispirarsi sono cooperazione, tecnologia, sicurezza».

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