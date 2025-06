Arrestato a Messina 37enne per detenzione e spaccio droga

Nella notte trascorsa a Messina, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 37 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio antidroga svolto nelle aree centrali della città, i militari del Nucleo Operativo hanno sorpreso il soggetto mentre cedeva marijuana a un acquirente in cambio di 50 euro, mentre era a bordo di uno scooter.

Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione, l’arrestato è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish e cocaina pronte per la vendita, oltre a 1450 euro, considerati provento dell’attività illecita. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata è stata affidata ai Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Messina per le analisi di laboratorio. Il 37enne è stato accompagnato in caserma, formalmente arrestato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di disposizione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

