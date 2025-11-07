Oltre cento equipaggi per il 22° Rally Tirreno-Messina

Si svolgerà questa mattina, alle ore 10, nella Sala Ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, la presentazione ufficiale della ventiduesima edizione del Rally Tirreno-Messina. L’appuntamento, promosso da Top Competition, gode del patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina.

Alla conferenza stampa sono attesi il Sindaco Federico Basile, gli Assessori Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli, oltre ai rappresentanti di ACI Sport, dell’Automobile Club Messina e dell’organizzazione. L’incontro servirà a illustrare il programma della manifestazione, che rappresenta la Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport 2025 e si svolgerà dal 14 al 16 novembre.

Nel corso dell’appuntamento saranno forniti i dettagli tecnici e logistici relativi alla competizione, comprese le modalità operative e gli aspetti organizzativi. La chiusura ufficiale delle iscrizioni è prevista per oggi, ma il numero degli equipaggi partecipanti ha già superato quota cento, segnalando l’ampia adesione da parte dei team provenienti da diverse regioni italiane.

Gli organizzatori sottolineano che la manifestazione conferma il ritorno in Sicilia di un evento considerato di rilievo nel panorama delle gare rallystiche nazionali, con un significativo coinvolgimento di appassionati e operatori del settore.

