Argento per Vindigni ai Campionati Italiani di Beach Bocce

Claudio Vindigni, atleta siciliano dell’Iblea Bocce, ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Beach Bocce, disputati a Roma. La manifestazione è stata organizzata in concomitanza con i Mondiali di Petanque, anch’essi in corso nella Capitale.

Il cammino di Vindigni è iniziato con la fase preliminare, superata con sicurezza, per poi affrontare le eliminatorie dove ha prevalso in ogni incontro fino a raggiungere la finale. Nell’ultimo atto della competizione si è trovato di fronte al campione in carica Francesco Rotondi, che ha confermato il proprio titolo imponendosi con il punteggio di 12-5.

La qualificazione alla rassegna nazionale non era scontata: l’unico accesso disponibile per la Sicilia era stato assegnato attraverso le finali regionali di Catania, disputate ad agosto, nelle quali Vindigni aveva ottenuto il titolo regionale. Con questo risultato, l’atleta ha portato la sua esperienza maturata nei campi siciliani sul palcoscenico nazionale, riuscendo a centrare un traguardo di rilievo.

“È stata una competizione intensa, ogni partita è stata una sfida da affrontare con la massima concentrazione” ha dichiarato Vindigni al termine della finale. Il suo argento rappresenta un risultato di spicco per il movimento boccistico isolano e conferma la crescita della disciplina a livello nazionale.

