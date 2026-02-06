Klaus Algieri nominato commissario di Confcommercio Messina

Si apre una fase transitoria nella governance di Confcommercio a Messina, in attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo. L’associazione ha disposto la nomina di Klaus Algieri come commissario per la provincia di Messina, affidandogli la gestione dell’ente in questa fase di riorganizzazione.

Algieri, imprenditore da tre generazioni e attuale presidente di Confcommercio Cosenza, è stato individuato per le competenze maturate nel tempo all’interno del sistema associativo. In una nota ufficiale, Confcommercio sottolinea come il nuovo commissario abbia acquisito una conoscenza approfondita del ruolo e delle funzioni delle associazioni di categoria, con un’attenzione particolare all’innovazione dei servizi rivolti agli associati, considerata uno strumento centrale per accompagnare le imprese nei processi di cambiamento del mercato e nel rafforzamento della loro competitività.

Nel corso del mandato commissariale, Algieri sarà chiamato ad avviare e completare un percorso di risanamento economico dell’associazione. Secondo quanto comunicato, l’intervento sarà orientato allo sviluppo della base associativa e al rafforzamento della struttura organizzativa, con l’obiettivo di assicurare un livello sempre più elevato di assistenza, rappresentanza e tutela per gli associati e per il territorio di riferimento.

Confcommercio evidenzia inoltre il peso strategico del comparto terziario nell’economia della provincia di Messina. Commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni costituiscono una componente rilevante del sistema produttivo locale e rappresentano un elemento centrale nelle prospettive di sviluppo della città metropolitana. In questo contesto, la fase commissariale si inserisce come passaggio funzionale al consolidamento del ruolo dell’associazione nel tessuto economico e sociale del territorio.

