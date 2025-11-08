Indagine sulla morte sospetta di una 90enne al Papardo di Messina

La Procura di Messina ha avviato nuovi accertamenti sulla morte di una donna di 90 anni, deceduta nei giorni scorsi durante un ricovero nel reparto di Ematologia dell’ospedale Papardo. L’indagine ha preso avvio da un esposto presentato dai familiari della paziente. Su disposizione dei magistrati, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro della salma e all’acquisizione della documentazione clinica relativa al periodo di degenza.

Le verifiche sono in fase iniziale e, secondo quanto filtra, non sarebbe stata ancora definita l’eventuale esecuzione dell’autopsia, anche se l’esame necroscopico rimane tra le ipotesi considerate. Le possibili piste investigative spaziano da un presunto errore sanitario a eventuali infezioni contratte in ambiente ospedaliero. «Sono in corso approfondimenti» è l’unica indicazione confermata da fonti vicine all’inchiesta.

Il caso emerge a circa un anno dal provvedimento di sequestro delle sale operatorie di Cardiochirurgia dello stesso ospedale, adottato dopo una serie di decessi riconducibili alla presenza di batteri. Quell’indagine è ancora in corso, in attesa della conclusione delle consulenze tecniche disposte dalla Procura.

Gli investigatori stanno conducendo le attività con riserbo, mentre la famiglia attende chiarimenti sulle cause del decesso. Ulteriori sviluppi potrebbero verificarsi nelle prossime ore, anche in relazione alla decisione sulle analisi medico-legali.

