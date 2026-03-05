Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato a Messina

Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto nella tarda mattinata all’interno di un appartamento situato in via XXIV Maggio 107, a Messina, in un edificio attualmente interessato da lavori di ristrutturazione. Il cadavere, appartenente a un uomo nato nel 1968, si trovava in avanzato stato di decomposizione.

A segnalare la situazione sono stati gli operai impegnati nel cantiere, insospettiti da un intenso odore proveniente da un’abitazione collocata all’ultimo piano dello stabile. Dopo la segnalazione sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti delle Volanti della Polizia, che hanno effettuato l’accesso all’appartamento.

Una volta all’interno, i soccorritori hanno individuato il corpo dell’uomo. Le condizioni del cadavere hanno fatto ipotizzare che il decesso risalga a diversi giorni prima del ritrovamento.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’area è stata quindi posta sotto la supervisione delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Gli investigatori hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire le circostanze della morte e stabilire con precisione la data del decesso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause che avrebbero portato alla morte dell’uomo.

👁 Articolo letto 244 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.