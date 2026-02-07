Arcimboldo d’Oro, tre messinesi premiati con i pennelli

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XIII edizione del Festival “Artisti del Gusto de L’Arcimboldo” si è svolta il 2 febbraio al Teatro Totò di Napoli, nel quartiere San Lorenzo, alla presenza di circa 600 operatori del settore enogastronomico. L’iniziativa premia professionisti capaci di raccontare il territorio attraverso il cibo, con attenzione alla tradizione e alle tendenze contemporanee.

Nel corso dell’evento sono stati assegnati i tre pennelli d’oro, massimo riconoscimento della Guida de L’Arcimboldo, a tre professionisti messinesi distintisi in ambiti diversi: Mirko Iannello, Carlotta Andreacchio e il maestro gelatiere Giuseppe Arena. La serata è stata aperta dalla direttrice del magazine online L’Arcimboldo, Angela Merolla, mentre la conduzione è stata affidata alla presentatrice Edda Cioffi e al giornalista Federico Mazza.

Mirko Iannello e Carlotta Andreacchio, già presenti nella precedente edizione con due pennelli, hanno ottenuto quest’anno il riconoscimento massimo. Iannello, imprenditore della ristorazione, ha sottolineato: «Essere premiati per il secondo anno consecutivo come “Artista del gusto” e aver conquistato i tre pennelli conferma che la strada intrapresa è quella giusta». L’attività, avviata nel 2012, ha puntato negli anni su rinnovamento dell’offerta e ricerca della qualità.

Carlotta Andreacchio ha evidenziato il valore collettivo del risultato: «È la conferma che una cucina basata su stagionalità e materia prima può essere compresa e apprezzata». Andreacchio affianca all’attività in cucina l’impegno nella formazione e nelle associazioni di categoria.

Giuseppe Arena ha invece confermato i tre pennelli già ottenuti nelle precedenti edizioni. «È un grande orgoglio continuare a portare in alto la nostra città», ha dichiarato il maestro gelatiere, attivo nell’azienda di famiglia fondata nel 1945 e oggi portata avanti insieme alla moglie e ai figli.

