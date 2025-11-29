Ponte, Barbagallo: “Opera penalizzante per Mezzogiorno e Isola”

Il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, ha definito “l’unica parte realmente conforme alle norme” del progetto del Ponte sullo Stretto “lo Stretto stesso”. La dichiarazione anticipa la presenza del dirigente politico oggi a Messina, in occasione della manifestazione nazionale “No Ponte”, iniziativa che riunisce diverse organizzazioni politiche e sociali contrarie all’opera.

Barbagallo ha ricordato che il partito aveva già segnalato al governo la presunta irregolarità dell’iter, sottolineando “troppe anomalie” nel percorso amministrativo. Secondo il segretario regionale, le sue osservazioni trovano conferma nelle motivazioni rese note dalla Corte dei Conti, che ha sospeso la delibera Cipess relativa al progetto.

Il dirigente dem sostiene che la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria comporterebbe un impatto negativo per l’intero Mezzogiorno, con particolare riferimento all’Isola. Ha inoltre evidenziato che “a gridare vendetta è la sottrazione di quasi 5 miliardi di fondi FSC alla Sicilia”, risorse che, a suo giudizio, avrebbero dovuto essere destinate a interventi quali adeguamento della viabilità, infrastrutture idriche, rete ferroviaria e servizi di base.

Barbagallo ha criticato anche l’atteggiamento del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, definito “silente e accondiscendente” rispetto alle scelte del governo nazionale. Il segretario ha descritto questa postura come una forma di “colpevole mutismo”, già riscontrata, a suo dire, in altre circostanze.

