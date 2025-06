Appello “Mutui Fantasma” di Brolo, pene ridotte e 15 assoluzioni

La Corte d’Appello di Messina, presieduta da Katia Mangano con i giudici Antonino Giacobello e Carmine De Rose, ha emesso il verdetto di secondo grado sull’operazione “Mutui Fantasma” relativa al comune di Brolo. Dal 23 luglio 2015 sono trascorsi 3.620 giorni dall’avvio delle indagini, partite nel 2014 sui finanziamenti pubblici erogati tra il 2009 e il 2013 per opere mai realizzate o viziate e contributi a privati e associazioni sportive.

Rispetto alle condanne del Tribunale di Patti di giugno 2023, si registrano riduzioni di pena: Carmelo Arasi (ex dirigente dell’ufficio ragioneria) passa da 15 anni e 3 mesi a 7 anni e 1 mese, con un capo di imputazione prescritto; Salvo Messina (ex sindaco) da 7 anni e 6 mesi a 5 anni e 9 mesi. Leggeri adeguamenti anche per Santa Caranna (4 anni e 6 mesi), Rosa Castrovinci (3 anni), Antonella Campo (4 anni e 3 mesi) e Giuseppina Di Leo (4 anni e 4 mesi).

Quindici imputati, tra cui Elena Rosa Lo Vercio, Enza Rifici, Giovanni Scaffidi Mangialardo e Antonino Giuffrè, sono stati assolti perché “il fatto non costituisce reato”. La Corte ha inoltre annullato pene accessorie, misure cautelari, confische e statuizioni civili, salvo quanto confermato per i condannati.

Il processo d’appello, aperto a marzo su richiesta del Procuratore Generale di confermare le condanne, ha invece portato a una revisione parziale della sentenza. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Secondo i legali di difesa, il carico delle imputazioni potrebbe essere ulteriormente ridimensionato o derubricato. Il Comune di Brolo, assistito dall’avvocato Antonio Spiccia, figura parte civile; tra i difensori figurano Carmelo Occhiuto, Giuseppe Mancuso, Salvatore Cipriano, Tommaso Autru Ryolo e Fabio Marchetta.

