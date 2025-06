ITIS Torricelli premiato “Good Practice” dalla Commissione Europea

L’ITIS E. Torricelli di Sant’Agata di Militello ha ottenuto dalla Commissione Europea il riconoscimento di “Good Practice” per il progetto Erasmus+ “Imparare per… dare e ricevere”, selezionato fra le iniziative europee più significative per qualità progettuale, impatto formativo e valore innovativo. Il progetto è consultabile sulla piattaforma ufficiale Erasmus+ come modello da replicare in altri contesti.

L’iniziativa ha previsto mobilità internazionali per il corpo docente, con workshop, seminari e visite presso istituzioni europee dedicate a inclusione scolastica, gestione della classe, tecnologie digitali (ICT), metodologia CLIL e didattica STEM, al fine di modernizzare l’offerta didattica e rispondere alle esigenze degli studenti. Le attività hanno coinvolto più dipartimenti e materie trasversali, consolidando competenze e relazioni europee.

La prof.ssa Gilberta Dolcetta, referente Erasmus, ha coordinato il percorso insieme al team dedicato, mentre la prof.ssa Enza Russo ha seguito le diverse fasi operative. “La nostra finalità – afferma la prof.ssa Dolcetta – è promuovere uno sviluppo professionale concreto per i docenti, a favore di una scuola inclusiva e orientata al successo di tutti.” Il progetto ha beneficiato dell’appoggio della dirigente scolastica, prof.ssa Tamara Micale, e della DSGA, dott.ssa Francesca Calanni Rindina. Il miglioramento delle competenze digitali e metodologiche mira a favorire l’apprendimento attivo.

Un ringraziamento è rivolto a docenti, studenti e comunità dell’istituto per il pieno coinvolgimento, confermando la vocazione internazionale dell’istituto.

