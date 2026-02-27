Sicilia, 100 mila euro per educazione alimentare nelle scuole

La Regione Siciliana ha destinato 100 mila euro al finanziamento di iniziative di educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Isola. La misura, promossa dal governo guidato da Renato Schifani, è contenuta in una direttiva emanata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale in attuazione della legge di Stabilità regionale 2026-2028.

L’intervento è finalizzato a rafforzare tra gli studenti la conoscenza dell’origine e della qualità degli alimenti, favorendo al contempo l’adozione di corretti stili di vita e un rapporto equilibrato con il cibo. Le attività previste riguardano azioni di informazione e prevenzione, con il coinvolgimento di figure professionali specializzate.

Secondo l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, «anoressia, bulimia e altri disturbi legati ad un rapporto distorto col cibo registrano purtroppo un esordio sempre più precoce tra i giovani». L’assessore ha evidenziato che si tratta di problematiche che non interessano esclusivamente l’alimentazione, ma coinvolgono anche gli aspetti psicologici, relazionali e sociali degli adolescenti, incidendo sul loro benessere e sul percorso scolastico. «Con questa misura – ha aggiunto Turano – il governo Schifani ritiene fondamentale intervenire a partire dalle scuole, attraverso azioni di educazione, prevenzione di comportamenti alimentari nocivi e promozione di uno stile di vita sano».

Il provvedimento prevede per ciascun istituto scolastico la possibilità di accedere a un contributo massimo di 5 mila euro. Le risorse potranno essere utilizzate per attivare consulenze con nutrizionisti, organizzare percorsi formativi e promuovere laboratori destinati a studenti, famiglie e personale scolastico. L’assegnazione dei finanziamenti avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle somme disponibili.

