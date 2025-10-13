Prosegue a Sinagra la rassegna “Ottobre si veste di giallo”

La rassegna culturale “Ottobre si veste di giallo”, organizzata dalla Pro Loco di Sinagra con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha proseguito il proprio programma con la seconda serata, svoltasi sabato 11 ottobre presso i locali del Palazzo Salleo. L’incontro ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, attratto dal connubio tra letteratura e arti visive che caratterizza l’iniziativa giunta alla sua nona edizione.

Nel corso della serata sono stati presentati il romanzo “Il castello della follia” di Salvatore Paci e una selezione di opere pittoriche di Giacinta Fazio. Il libro, disponibile anche in formato audiolibro, è stato introdotto da Lea Romano, che ha guidato l’ascolto di alcuni passaggi. L’attenzione dei presenti è stata mantenuta viva grazie all’atmosfera evocativa e alla costruzione narrativa proposta dall’autore.

Parallelamente, le opere di Fazio hanno offerto una rappresentazione visiva dei paesaggi e dei volti della Sicilia, suscitando apprezzamento per la capacità di interpretare e restituire le peculiarità del territorio. Il pubblico ha preso parte attiva all’incontro con interventi e osservazioni che hanno animato il dibattito conclusivo.

La presidente della Pro Loco, Enza Mola, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando: “Il giallo, a quanto pare, dona molto a Sinagra: non solo come colore, ma come genere capace di unire e di far riflettere”. Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma per sabato 25 ottobre alle ore 17.30, sempre presso il Palazzo Salleo.

