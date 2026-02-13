Presunte assunzioni indebite, processo al sindaco di Niscemi

Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Gela, Serena Berenato, ha disposto il rinvio a giudizio del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e di altri sei imputati nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nelle assunzioni presso la società incaricata del servizio di refezione scolastica comunale. L’inizio del processo è stato fissato per il prossimo mese di luglio.

Gli imputati sono accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità. Secondo la ricostruzione della Procura di Gela, tra il 2019 e il 2020 il primo cittadino, insieme all’ex presidente del consiglio comunale Fabio Bennici, avrebbe sfruttato il proprio ruolo istituzionale per ottenere l’assunzione di almeno cinque persone nella società “Siristora”, azienda che gestiva il servizio mense per conto del Comune.

In merito alle accuse, Conti ha dichiarato: «Ci difenderemo nel giudizio, non capisco come abbia fatto io a indurre indebitamente». Il sindaco ha inoltre aggiunto: «Sono sempre sereno e a disposizione dell’autorità giudiziaria. In questa fase, per la città delicatissima, sono certamente dispiaciuto. Io non ho fatto nulla». Il primo cittadino è attualmente impegnato nella gestione dell’emergenza legata alla frana che ha recentemente interessato il territorio comunale.

Oltre a Conti e Bennici, dovranno comparire in aula anche i rappresentanti della società “Siristora” Giovanni Maugeri, Rosario Sortino e Giacomo Filetti. Rinvio a giudizio anche per Vincenzo Sorce, all’epoca consulente tecnologo della società, e per l’ispettore sanitario Vincenzo Cascino, che, secondo l’accusa, avrebbero svolto un ruolo di intermediazione nelle assunzioni contestate.

Per Cascino, tuttavia, è stata pronunciata l’assoluzione in relazione all’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività di tecnico della prevenzione, per la quale non sarebbero emersi elementi sufficienti.

👁 Articolo letto 448 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.