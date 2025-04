ACR Messina, Basile: “Nuova procura senza validità giuridica”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo alla situazione legata alla procura per la cessione dell’ACR Messina, sottolineando gravi criticità nella gestione del documento trasmesso. Nel pomeriggio dell’11 aprile, intorno alle ore 15:00, Basile ha ricevuto tramite messaggistica WhatsApp un file in formato PDF, redatto in lingua francese, contenente quella che è stata presentata come procura alla vendita del club calcistico.

Successivamente, il sindaco ha proceduto con una verifica presso uno studio notarile della città, constatando che, sebbene una procura fosse effettivamente pervenuta, essa risultava priva di firma digitale e non era accompagnata da un originale cartaceo. Tali condizioni la rendono, secondo quanto affermato, “non utilizzabile per la cessione delle quote”.

Basile ha espresso forte disappunto, affermando che questo episodio rappresenta un ulteriore segnale della “totale mancanza di rispetto e serietà” che, a suo avviso, ha caratterizzato tutta la vicenda. Ha inoltre ribadito di essersi assunto l’onere di agevolare il dialogo tra le parti, pur trattandosi di una trattativa a carattere privato. Tuttavia, ha criticato apertamente l’operato della società AAD, definendone l’atteggiamento come “al limite dell’assurdo”.

A pochi giorni da una scadenza definita “cruciale” per il futuro dell’ACR Messina, Basile ha riconosciuto che le recenti preoccupazioni si sono rivelate fondate. “Oggi ci troviamo di fronte a una procura priva di valore giuridico”, ha dichiarato, aggiungendo che quanto accaduto è “inaccettabile”. La nota si conclude con l’espressione del rammarico del sindaco, in quanto rappresentante di una città storicamente legata al calcio.

