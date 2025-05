Chiusi gli Istituti scolastici di Lipari per Encefalite virale sospetta

Il Comune di Lipari ha disposto la chiusura di tutte le scuole presenti nel territorio per una giornata, in seguito al ricovero in rianimazione di uno studente affetto da una sindrome encefalica di origine virale ancora da confermare. Il caso non sembra coinvolgere un’infezione batterica da meningococco, secondo le prime informazioni disponibili. Il sindaco Riccardo Gullo ha ordinato una pulizia straordinaria degli edifici scolastici, da effettuarsi a partire dalle ore 8 del 22 maggio per un periodo di 24 ore.

Tra le strutture interessate figurano l’Istituto di Istruzione Superiore Isa Conti Eller Vainicher, frequentato dallo studente ricoverato, l’Istituto Comprensivo Lipari “S. Lucia” con il CIRS di Canneto, l’Istituto Comprensivo Isole Eolie e la Scuola Materna Paritaria S. Antonio di Padova. La decisione si basa sulla comunicazione ricevuta dal dirigente scolastico dell’Isa Conti Eller Vainicher, che ha segnalato la necessità di adottare una profilassi specifica per chiunque sia entrato in contatto diretto o indiretto con il caso in questione.

Il sindaco ha motivato la chiusura con la necessità di salvaguardare la salute pubblica, in accordo con il parere del direttore del Distretto Sanitario di Lipari, dottor Sergio Quaranta, che ha raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio e alcool diluito per la sanificazione delle superfici. L’ordinanza fa riferimento alla normativa sanitaria vigente e prevede la sospensione delle attività didattiche fino al termine delle operazioni di sanificazione e alla successiva aerazione dei locali.

Il provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio online del Comune e notificato agli istituti scolastici coinvolti, al Distretto Sanitario e alla Prefettura di Messina.

