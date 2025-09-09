Videosorveglianza urbana, via al bando di 15 milioni della Regione

La Regione Siciliana ha stanziato 15 milioni di euro per potenziare i sistemi di videosorveglianza nei Comuni dell’Isola. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha predisposto un avviso pubblico che consente alle amministrazioni comunali di presentare progetti fino a un massimo di 150 mila euro ciascuno. L’iniziativa rientra nell’attuazione dell’articolo 6 della legge di variazioni di bilancio n. 25/2025, approvata dall’Assemblea regionale lo scorso agosto.

«La sicurezza urbana – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – è una condizione essenziale per garantire qualità della vita e sviluppo economico. Con questo avviso sosteniamo i sindaci che ogni giorno si trovano in prima linea nella tutela dei cittadini, rafforzando il presidio di legalità nei territori e contribuendo a rendere le comunità più vivibili e attrattive».

L’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha sottolineato: «Diamo rapida esecuzione alla norma e sosteniamo con pragmatismo i Comuni siciliani nella realizzazione di sistemi che consentano di controllare con più efficacia il territorio. Il governo Schifani è al fianco delle amministrazioni comunali e le supporta con risorse destinate alle loro specifiche esigenze, privilegiando le realtà ancora sguarnite o che non hanno fruito di precedenti finanziamenti».

Le domande, ammesse in ordine cronologico, dovranno riguardare progetti immediatamente cantierabili e corredati della documentazione necessaria. Priorità sarà assegnata agli interventi destinati ad aree attualmente non coperte da sistemi di controllo e, successivamente, ai Comuni che nel biennio 2024-2025 non hanno ricevuto analoghi contributi. Le richieste dovranno essere inviate tra il 15 settembre e il 15 ottobre tramite posta certificata. I progetti finanziati dovranno concludersi con collaudo entro 12 mesi dal decreto di assegnazione.

