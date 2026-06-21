Eros Ramazzotti conquista Messina: oltre 40 mila allo Scoglio

Oltre 40 mila spettatori hanno preso parte al concerto di Eros Ramazzotti allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, tappa del “Una storia importante World Tour”, il progetto live che accompagna l’uscita dell’ultimo lavoro discografico del cantautore romano. L’evento è arrivato pochi giorni dopo l’esibizione all’Olimpico di Roma e ha proposto un percorso musicale che ha attraversato oltre tre decenni di carriera.

Ramazzotti, tra gli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, ha alternato nuovi brani e successi storici in uno spettacolo di circa due ore. Il tour prende il nome dall’album pubblicato nel novembre scorso da Friends&Partners e Sony Music, un lavoro che unisce composizioni inedite e riletture di canzoni che hanno segnato il suo repertorio. Il titolo richiama il brano presentato al Festival di Sanremo nel 1985.

Ad anticipare il disco era stato il singolo “Il mio giorno preferito”, realizzato insieme a Tommaso Paradiso e Calcutta, mentre nel mese di marzo è arrivata la collaborazione con Max Pezzali nel brano “Come nei film”. Il progetto discografico ha inoltre visto la partecipazione di artisti come Alicia Keys, Giorgia, Ultimo, Elisa e Jovanotti.

La produzione scenica è stata caratterizzata da un grande impianto visivo composto da due passerelle rivolte verso il pubblico e cinque maxi schermi che hanno accompagnato le esecuzioni con immagini, effetti luminosi e contenuti grafici. La struttura, estesa per circa 480 metri quadrati, è stata progettata per valorizzare la dimensione dal vivo dello spettacolo.

L’apertura è stata affidata a “Taxi Story”, seguita da “Quanto amore sei” e “Un cuore con le ali”. Nel corso della serata è stato proposto anche un omaggio a Pino Daniele con “A me me piace ’o blues”. In scaletta non sono mancati brani simbolo come “Musica è”, “Se bastasse una canzone”, “Un’emozione per sempre”, “Terra promessa”, “Adesso tu” e la stessa “Una storia importante”. Sul palco con Ramazzotti anche Luca Scarpa, Christian Rigano, Brian Frasier Moore, Paolo Costa, Giorgio Secco, Antonio Cirigliano, Ramon Montagner, Marco Scipione, Alessandro Lopane, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop.

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