Messina, lavoro e salute mentale: al via i percorsi di inclusione

Favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disagio psichico attraverso percorsi personalizzati inseriti nei programmi riabilitativi. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa, d’intesa con la Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM), diretto dal dott. Giuseppe Rao, insieme alla Direzione Provinciale dell’Agenzia per l’Impiego.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con le associazioni del Terzo Settore operanti nell’ambito della salute mentale per definire un percorso condiviso finalizzato all’attuazione dei processi di inserimento lavorativo collegati al Budget di Salute e alle disposizioni della legge regionale 27 maggio 2026, n. 12.

La normativa stabilisce che la Regione Siciliana, gli enti pubblici regionali, le società partecipate e gli enti locali riservino alle persone con disabilità psichica almeno il 15 per cento della quota prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, relativamente alle assunzioni nominative. L’avvio al lavoro dovrà avvenire attraverso specifiche convenzioni che prevedano programmi individualizzati di inserimento lavorativo, parte integrante dei progetti riabilitativi predisposti dal Dipartimento di Salute Mentale per ciascun paziente.

L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e soggetti coinvolti, favorendo l’utilizzo degli strumenti normativi disponibili per sostenere percorsi di integrazione lavorativa e sociale delle persone con disagio psichico. L’obiettivo è promuovere opportunità occupazionali che contribuiscano al percorso terapeutico e al riconoscimento dei diritti di cittadinanza.

La predisposizione di una convenzione tipo è prevista entro il mese di settembre, così da consentire agli enti interessati di avviare i programmi personalizzati di inserimento lavorativo nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla nuova normativa regionale.

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