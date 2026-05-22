Messina Volley in semifinale Play-Off: Ragusa battuto 3-1

Il Messina Volley conquista il passaggio alle semifinali dei Play-Off promozione di Serie C superando il Ragusa Volley per 3-1 davanti al pubblico del “PalaRescifina”, colorato dai colori giallo-blù. Dopo il netto 3-0 ottenuto nella gara di andata, la formazione guidata da Marcela Nielsen completa il percorso con una nuova vittoria.

L’incontro si apre con un primo set equilibrato, risolto nel finale dalle ospiti. Sul 16-15 per il Ragusa arriva il time-out della panchina messinese e le iblee, trascinate da Clelia Torre, allungano fino al 22-25 conclusivo, con il punto decisivo firmato da Dalila Garofalo.

Dal secondo parziale cambia però l’inerzia della gara. Messina prende il controllo grazie agli ace di Rebecca La Spada e Barbora Basile, alle soluzioni offensive di Giulia Mondello e agli attacchi di Nielsen e del capitano Michela Laganà. Il set si chiude con un netto 25-10.

Nel terzo parziale il confronto resta aperto fino al 13-13, prima dell’allungo delle padrone di casa costruito ancora da Basile, La Spada e Nielsen per il 25-18 che vale matematicamente l’accesso alle semifinali. Nel quarto set Messina mantiene il vantaggio fin dalle prime battute e chiude 25-17 con il punto finale dell’attaccante argentina Nielsen.

A fine gara il tecnico Marcela Nielsen ha dichiarato: «Dopo un po’ di nervosismo iniziale siamo riuscite a reagire. Questo gruppo nel corso della stagione ha acquisito maggiore sicurezza e oggi si è visto». Coach Ennio Cutrona ha sottolineato il percorso della propria squadra: «Siamo una neo-promossa e abbiamo superato le aspettative». Rebecca La Spada ha evidenziato il raggiungimento di uno degli obiettivi stagionali.

Domenica prossima il Messina Volley tornerà al “PalaRescifina” per la gara di andata delle semifinali contro il Teams Volley Catania. Il direttore generale Pietro Fazio ha definito il confronto «un appuntamento importante, costruito attraverso lavoro, crescita e spirito di squadra».

Messina Volley – Ragusa Volley 3-1 (19-25; 24-26; 20-25)

Messina Volley: Bisicchia n.e., Mondello 9, Laganà (Cap.) 6, Ignoto n.e., Basile 12, Nielsen 29, Runci n.e., Arena n.e., Cuzzola 9, La Spada 8, Colombrita (Lib.). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo

Ragusa Volley: Agosta, Cascone 5, Corallo 12, Garofalo 11, Gulino n.e., Iacono n.e., Malandrino n.e., Sortino (Cap.), Torre 17, Turlà (Lib. 1), La Rosa (Li. 2). All. Cutrona.

Arbitri: Ferrarolo e Cardaci.

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