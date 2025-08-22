Raccolta rifiuti, la proposta delle Consulte Territoriali Pattesi

Il coordinatore delle Consulte Territoriali Pattesi, Antonino Galante, ha indirizzato una comunicazione al sindaco del Comune di Patti, segnalando una criticità legata alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti in occasione delle festività infrasettimanali. La questione riguarda in particolare il rinvio del ritiro dei rifiuti, che in caso di festività viene spostato alla settimana successiva, causando un accumulo di 14 giorni.

La segnalazione evidenzia come tale modalità comporti disagi significativi, in particolare per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone. Secondo Galante, la situazione risulta particolarmente problematica nei periodi dell’anno in cui si registra un aumento della produzione di rifiuti, come nel mese di agosto, quando molte famiglie ospitano parenti residenti altrove. La necessità di conservare determinati rifiuti per due settimane aggraverebbe le condizioni igienico-sanitarie, anche a causa della presenza di residui organici nei materiali apparentemente inerti.

Galante propone di adottare una programmazione alternativa, prevedendo nei calendari futuri l’anticipo o il posticipo del ritiro dei rifiuti in corrispondenza delle festività, anche mediante un doppio ritiro nei giorni adiacenti. Nella parte restante del calendario 2025, la problematica si ripresenterà in tre occasioni per la raccolta di carta e cartone (25 aprile, 15 agosto, 26 dicembre) e una per quella di plastica e metalli (1° maggio).

Il coordinatore ha concluso la nota auspicando che l’amministrazione comunale possa prendere in considerazione le osservazioni avanzate, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio.

