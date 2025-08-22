Aggressione a Brolo, 41enne ai domiciliari per tentato omicidio

Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo, Agostino Cipriano, di 41 anni residente a Brolo. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, Ugo Molina, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il soggetto è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio commesso la mattina dello scorso 6 agosto nel pieno centro cittadino di Brolo ai danni di un concittadino 58enne. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe aggredito la vittima con un coltello di grosse dimensioni, colpendola alle spalle in prossimità di organi vitali. Le ferite riportate hanno reso necessario il ricovero in ospedale con prognosi riservata.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Patti, ha compreso l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali e l’analisi di filmati estrapolati da sistemi di videosorveglianza, che hanno fornito riscontri ritenuti significativi. Sulla base degli elementi raccolti, il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e ha disposto l’applicazione della misura cautelare.

Nel provvedimento, il Gip ha evidenziato che la condotta dell’indagato denota una marcata incapacità di autocontrollo, nonché una propensione a reagire con violenza anche in situazioni non particolarmente critiche.

