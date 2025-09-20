Giornata Alzheimer a Brolo, screening cognitivo gratuito per gli over 65

A Brolo si è conclusa un’iniziativa di prevenzione dedicata agli over 65, promossa dall’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer. L’attività, organizzata con il supporto della Rete Civica della Salute e dell’Associazione A.R.R.C.S. Odv, ha previsto uno screening gratuito delle funzioni cognitive.

La giornata è stata coordinata dalla dottoressa Marilena Foti, psicologa e vicepresidente dell’associazione, insieme al dottor Roberto Micciulla, neuropsicologo. L’associazione brolese, attiva da cinque anni, si è affermata come punto di riferimento per pazienti, familiari e caregiver, offrendo accoglienza e sostegno a persone colpite da patologie neurodegenerative e cerebrolesioni.

Gli screening, oltre alla valutazione clinica, hanno avuto carattere informativo e formativo. Come sottolineato dagli organizzatori, l’obiettivo era sensibilizzare sulla necessità di diagnosi tempestive: «La precocità della diagnosi – è stato spiegato – consente di attuare piani personalizzati, ridurre i disturbi psico-comportamentali e stimolare le funzioni cognitive e mnesiche».

Venti cittadini hanno partecipato all’iniziativa, con alcuni casi che richiederanno ulteriori accertamenti. L’associazione ha annunciato la volontà di proseguire con nuove giornate di prevenzione e sostegno, confermando il proprio impegno nel promuovere attività rivolte alla salute come bene comune.

