Capo d’Orlando, raccolta firme per salvare l’Ufficio Turistico

Il gruppo consiliare di opposizione CambiAmo Capo ha organizzato per oggi, giovedì 30 luglio, una raccolta firme finalizzata a sostenere il mantenimento della destinazione pubblica dell’Ufficio Informazioni Turistiche di via Andrea Doria, a Capo d’Orlando. L’iniziativa si svolgerà dalle 17:30 alle 21 in Piazza Caracciolo, nelle vicinanze della struttura interessata.

La petizione nasce dopo le attività ispettive, le interrogazioni e le mozioni già presentate in Consiglio comunale dal gruppo consiliare, con l’obiettivo di impedire il cambio di destinazione dell’immobile comunale, ristrutturato attraverso fondi pubblici destinati al comparto turistico. Secondo quanto illustrato dai promotori, l’ipotesi prevede la trasformazione della struttura in un’attività privata di somministrazione di alimenti e bevande.

I consiglieri Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta e Giuseppe Truglio invitano cittadini, operatori economici e visitatori ad aderire alla raccolta firme. «Difendere l’Ufficio di Informazioni Turistiche non è una battaglia politica di parte, ma una scelta di responsabilità per il futuro economico e culturale di Capo d’Orlando. Un servizio pubblico essenziale per l’accoglienza, il marketing territoriale e il contrasto all’evasione della tassa di soggiorno, una volta sottratto alla collettività, sarà quasi impossibile da recuperare. Un’amministrazione lungimirante deve valorizzare le proprie strutture pubbliche e non svenderle, evitando anche alterazioni della libera concorrenza a danno degli esercenti locali», affermano gli esponenti dell’opposizione.

Nel documento viene inoltre richiamata la proposta di realizzare un Hub Multimediale per i giovani all’interno del Palazzo della Cultura di via del Fanciullo e di valorizzare il Teatro allo Scalo di Piazza Stazione come spazio di aggregazione conforme alle normative vigenti. La raccolta firme è aperta ai residenti, agli operatori commerciali e ai turisti presenti in città.

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