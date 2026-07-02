Procura: presunta partnership fraudolenta tra Asciutto e Celona

Secondo la ricostruzione della Procura, il rapporto tra il medico Asciutto e Celona, indicato dagli investigatori come uno dei presunti intermediari coinvolti nell’inchiesta, configurerebbe una «partnership fraudolenta». Tale definizione, riportata dal pubblico ministero Spiri, trova fondamento anche in una conversazione intercettata il 12 febbraio.

Nel corso del dialogo, Asciutto avrebbe rimproverato Celona facendo riferimento a un presunto sistema che, secondo l’ipotesi investigativa, si sarebbe protratto per circa un decennio attraverso la predisposizione di certificazioni mediche ritenute false per persone segnalate dall’intermediario. Nella conversazione il medico afferma: «No, no, allora, tu, in 10 anni… non so quanti soldi ti sei fottuto… e quanto hai mangiato sulle nostre spalle… e hai mangiato assai».

La Procura sottolinea che si tratta di una fase iniziale dell’indagine e che il quadro accusatorio potrà essere rivalutato nel prosieguo del procedimento e alla luce delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori richiamano inoltre un episodio avvenuto il 23 febbraio, quando Celona si sarebbe recato nello studio di Asciutto. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe consegnato al medico una somma di denaro quale corrispettivo per la predisposizione di documentazione sanitaria falsa destinata a favorire Giuseppa Isonzo. Durante l’incontro, Celona avrebbe anche chiesto quale certificazione fosse necessaria da presentare al Distretto sanitario del Mandalari per ottenere un apparecchio acustico.

Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, il passaggio di denaro sarebbe stato accompagnato dalla frase pronunciata dal medico: «Dammi i soldi che ti ho prestato», espressione interpretata come un tentativo di dissimulare la natura della consegna. Nello stesso contesto, Asciutto avrebbe inoltre richiesto a Celona un maglione come ulteriore contropartita, ricevendo una risposta che avrebbe collegato esplicitamente il regalo alla predisposizione del certificato medico.

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