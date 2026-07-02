Giulia Scimone, il gip dispone il carcere per Alessandro Mondo

Proseguono gli sviluppi giudiziari relativi all’incidente avvenuto domenica sera in via Circuito, a Torre Faro, nel quale ha perso la vita la sedicenne Giulia Scimone. Dopo l’arresto ai domiciliari disposto nelle ore successive ai fatti nei confronti di Alessandro Mondo, 19 anni, conducente della motocicletta coinvolta, il procedimento ha registrato un nuovo passaggio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Nel corso dell’udienza di convalida, celebrata davanti al gip Nunzio De Salvo, il giovane, assistito dall’avvocata Antonina Pimpo, ha ammesso le proprie responsabilità. La sostituta procuratrice Maria Di Mulo, titolare dell’inchiesta, ha chiesto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere e la riqualificazione dell’accusa da omicidio stradale a omicidio volontario. Tra gli elementi acquisiti figurerebbero anche alcuni filmati pubblicati in precedenza sui social network, nei quali si vedrebbero manovre della motocicletta impennata su una sola ruota.

Al termine della camera di consiglio, il gip ha accolto la richiesta della Procura disponendo la custodia cautelare in carcere e contestando il reato di omicidio volontario. Alessandro Mondo è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Gazzi dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale, coordinata da Giovanni Arrizzi, che sta conducendo le indagini. La difesa potrà valutare l’eventuale ricorso al Tribunale del Riesame.

Nel frattempo, all’obitorio dell’ospedale Papardo, il medico legale Alessandro Visalli ha eseguito l’autopsia sul corpo della giovane. La famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato Nunziello Anastasi, ha nominato quali consulenti la professoressa Daniela Sapienza e l’ingegnere Santi Mangano per gli accertamenti medico-legali e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’avvocata Antonina Pimpo si è riservata la nomina di un proprio consulente.

Dopo il rilascio del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, i funerali di Giulia Scimone si terranno sabato alle 16.30 nel Duomo, scelto per consentire la partecipazione di familiari, amici, compagni di scuola e cittadini.

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