Rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale al Policlinico di Messina

Si è tenuta la prima seduta del rinnovato Comitato Consultivo Aziendale (CCA) dell’AOU G. Martino di Messina, durante la quale sono state elette le nuove cariche. All’unanimità è stata confermata alla presidenza l’avvocata Carmen Agnello, delegata di Confconsumatori APS, mentre la dottoressa Marinella Ruggeri, delegata dell’Ordine dei Medici di Messina, coprirà il ruolo di vicepresidente.

Istituito dalla legge regionale n. 5/2009, il CCA rappresenta all’interno dell’Azienda Sanitaria le associazioni di tutela della salute e gli ordini professionali. Tra i suoi compiti figurano la verifica della funzionalità dei servizi, l’analisi degli indicatori di qualità e dei dati sulle inefficienze, nonché la formulazione di pareri sui piani attuativi e sui programmi annuali dei Direttori Generali.

“Il CCA – ha dichiarato il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – costituisce un organismo essenziale per comprendere più da vicino i bisogni dei pazienti. Auspichiamo incontri più frequenti e un’operatività costante per migliorare i servizi agli utenti”. Alla riunione erano presenti anche il professor Antonino Cancellieri, dell’UOC Staff, e la dottoressa Giovanna Pagano, referente aziendale per il CCA.

Numerose associazioni hanno manifestato interesse a partecipare al Comitato, che disporrà di uno spazio dedicato e attrezzato all’interno del Policlinico universitario. Oltre agli obblighi normativi, il CCA potrà proporre e realizzare iniziative per la promozione e la tutela della salute dei cittadini. Le elette hanno espresso gratitudine per la fiducia accordata e si sono impegnate a garantire un coinvolgimento attivo di tutti i membri nei prossimi tre anni.

