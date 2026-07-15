Patti Marina, il collegamento con le Isole Eolie resta in attesa

Il progetto del collegamento marittimo tra Patti e le Isole Eolie continua a registrare ritardi anche nell’estate in corso. L’iniziativa, presentata come uno degli strumenti destinati a rafforzare l’offerta turistica del comprensorio, non ha ancora raggiunto una fase operativa. La scadenza del 30 giugno, fissata per la raccolta delle manifestazioni di interesse e per il prosieguo dell’iter di affidamento del servizio, è trascorsa senza che il Comune abbia diffuso comunicazioni ufficiali sull’esito della procedura.

L’assenza di aggiornamenti amministrativi alimenta l’incertezza su un collegamento che, secondo la programmazione iniziale, avrebbe dovuto essere attivo fin dall’avvio della stagione estiva. A metà luglio, oltre alla mancata attivazione delle corse, emerge anche il tema dell’effettiva utilità di un servizio che necessita di tempi adeguati per essere promosso e inserito nei circuiti del turismo organizzato.

La pianificazione di una linea marittima richiede infatti un congruo anticipo, indispensabile per consentire agli operatori turistici di predisporre pacchetti dedicati, alle agenzie di programmare gli itinerari e alle strutture ricettive di informare la clientela. Quando la stagione è già nel pieno svolgimento, gran parte delle prenotazioni e delle scelte dei visitatori risulta ormai definita.

Il collegamento rappresenta un’infrastruttura ritenuta strategica anche in considerazione della riqualificazione del pontile di Patti Marina, realizzata con fondi pubblici per consolidarne il ruolo di approdo turistico. Tuttavia, le precedenti stagioni hanno evidenziato criticità nella programmazione. Nel 2025 il primo affidamento si era interrotto dopo la rinuncia dell’operatore individuato e il Comune aveva dovuto avviare una nuova procedura, con l’attivazione del servizio soltanto dal 9 agosto. Anche quest’anno, dopo gli annunci dei mesi scorsi, la procedura non ha ancora prodotto un esito pubblico, mentre resta in attesa di chiarimenti l’avvio dei collegamenti.

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